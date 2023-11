Milei habla con el Papa y comienza la transición presidencial en Argentina

"Llamó para felicitarme, valoró mi coraje en esta pelea y me dijo 'coraje y sabiduría' . Le dije ' coraje tengo y en la sabiduría estoy trabajando '", declaró después en una entrevista difundida en YouTube.

"No solo no me sorprendió, contribuyó a poner la relación de Argentina con la Santa Sede en el lugar que corresponde, del cual nunca debió haber salido", comentó José Ignacio López, un antiguo amigo de Francisco y analista eclesiástico, a la AFP.