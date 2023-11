Milei o Massa, ¿Por quién se decantan los artistas argentinos?

Las reacciones no se hicieron esperar y artistas como la cantante Lali Espósito, el rapero Trueno y Ca7riel expresaron su descontento con el triunfo de Milei en las primarias. Trueno instó a sus seguidores a defender sus derechos , mientras que Ca7riel resaltó la importancia de considerar el futuro del país y en manos de quién se dejará.

En contraste, Jimena Barón, actriz, adoptó una postura más neutral al no respaldar a ningún candidato en particular, compartiendo sus dudas y prefiriendo no influir en las decisiones de los votantes.