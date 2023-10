Milei y Massa dominan un debate muy personalista que prioriza la situación economía del país

La tercera en la pugna electoral, Patricia Bullrich, se mantuvo ligeramente al margen ya que no es su fuerte . Además de recalcar que el actual ministro de Economía debería aplicar las fórmulas que propone ahora que está en ejercicio de gobierno, recordó que su apuesta económica estará en manos de Carlos Melconian, presidente del Banco de la Nación durante la gestión de Macri.

La ronde dedicada a educación dejó a Massa y Milei sin derecho a réplica. Con un rol secundario, ambos candidatos se limitaron a escuchar los cuestionamientos a sus propuestas. Era el tiempo de Bullrich para lograr un mayor protagonismo. No pudo sobreponerse a su seriedad y se limitó a cuestionar ligeramente las propuestas de sus contrincantes.

Massa trató de mostrarse como una solución a los problemas que vive Argentina. Para ello, y ante los cuestionamientos de sus contrincantes, no dudó en mostrarse distante del gobierno de Alberto Fernández a pesar de ser su ministro de Economía. " “Ahora viene una etapa nueva, mi gobierno, no este gobierno", espetó.

Bullrich, muy seria durante las dos horas de debate, se enmarcó en su guion. Recurrió constantemente a los apuntes para sus intervenciones y trató de no salirse de su línea. Y eso a pesar de la insistencia de Milei para que se refiera, de alguna manera, a la realidad económica. "No me vas a decir lo que yo tengo que decir", señaló de forma tajante.