Miles de argentinos despidieron a la Madre de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini

" Lo mataron en su casa, delante de los tres hijos. Yo creo que la lucha de las Madres va a seguir, porque hay mucha juventud en el movimiento de derechos humanos . Ellos van a seguir el camino, no van a abandonar. Lo que pasa es que Hebe era fundamental", añadió.

"Nuestros hijos nos parieron", dijo en una ocasión para explicar la formación de su organización. "Hebe para mí es una heroína, porque lo que ella hizo de buscar a los desaparecidos es algo a lo que no se atrevió mucha gente", comentó Virginia García, de 42 años, militante del movimiento social Barrios de Pie.

Figura controversial en Argentina, se caracterizó por sus posiciones políticas radicales y declaraciones viscerales, como cuando en ocasión del atentado contra las Torres Gemelas dijo: "No voy a ser hipócrita con este tema. No me dolió para nada".