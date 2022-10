Miles de manifestantes en Túnez contra el presidente Saied y la crisis económica

Miles de tunecinos se manifestaron el sábado en Túnez contra el presidente Kais Saeid, a quien acusan de ser responsable de la grave crisis económica del país, marcada por la escasez recurrente de productos básicos y una fuerte inflación.



Liderados por el Frente de Salvación Nacional, una coalición de partidos de la oposición que incluye la formación de inspiración islamista Ennahdha, los manifestantes marcharon en las principales calles de la capital tunecina, pidiendo la salida del presidente.



"¡Vete!", "¡Rebelión contra el dictador Kais!", "¡El pueblo quiere destituir al presidente!", gritaban los manifestantes.



Túnez, asfixiado por una deuda superior al 100% de su PIB e incapaz de endeudarse en los mercados internacionales, está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de unos 2.000 millones de dólares.



Esta crisis financiera se ha traducido en los últimos meses en una escasez recurrente de productos básicos (harina, azúcar, café) en un contexto de inflación galopante (cerca del 9% en agosto en evolución anual).



La pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania, que encarece las importaciones de cereales e hidrocarburos de los que depende en gran medida, han agravado las dificultades de Túnez, que lleva 10 años en declive económico.



El país también está sumido en una grave crisis política desde el golpe de fuerza del presidente Saied, que se arrogó los plenos poderes en julio de 2021.



"Esta manifestación refleja la ira ante la situación en Túnez bajo Kais Saied y llama a su salida", dijo a la AFP el ex primer ministro Ali Laarayedh, vicepresidente de Ennahdha. "Si el poder actual persiste, no hay futuro para Túnez. La pobreza, el desempleo y la desesperación están aumentando", añadió.



Al mismo tiempo, se celebró en Túnez otra manifestación contra el deterioro de las condiciones de vida, organizada por el Partido Destouriano Libre (PDL), una formación de oposición anti-islamista.



Los participantes en la manifestación levantaron cestas vacías en referencia a la fuerte disminución del poder adquisitivo.



Souad, una jubilada, acusa al presidente Saied de "no hacer nada". Según ella, la situación no ha hecho más que empeorar" desde su llegada al poder en 2019.



Alrededor de 1.500 personas participaron en la manifestación organizada por el Frente de Salvación Nacional, mientras que la llevada a cabo por el PDL reunió a cerca de 1.000 personas, dijo a la AFP el ministerio del Interior.