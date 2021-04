Miles de personas protestan en Londres contra el confinamiento y el pasaporte sanitario

Escucha esta nota aquí

Miles de personas se manifestaron este sábado en el centro de Londres para protestar contra el confinamiento, que está siendo suavizado en Reino Unido, y la posible aplicación de un pasaporte de vacunación para luchar contra la pandemia del Covid-19.



Centenares de personas seguían concentradas durante la tarde en el centro de la capital británica, según comprobó una periodista de la AFP, tras una protesta que había empezado unas horas antes y que reunió a varios miles de personas.



Los manifestantes empezaron la protesta en torno a las 13:00 GMT (07:00 hora de Bolivia) en Hyde Park. Muchos de ellos llevaban pancartas en las que se podía leer "Os controlan", "¡Recuperemos nuestra libertad!" o "No a las mascarillas, no a las vacunas, no al confinamiento".



A pesar de que las grandes concentraciones en el espacio público siguen prohibidas, varios colectivos pidieron a la gente que se manifestara en pequeños grupos contra las últimas restricciones que perduran en Reino Unido y contra la posibilidad, examinada por el ejecutivo, de que se apruebe un pasaporte de vacunación.



"Hoy nos manifestamos por nuestra libertad sanitaria", se podía leer en la página de Facebook de Save Our Rights UK, uno de los organizadores, que decía "movilizarse contra cualquier propuesta de pasaporte de vacunación o de certificado médico, ya que se oponen a la ética médica y los derechos humanos".



Esta manifestación se produce en un momento de relajación progresiva de las restricciones en Reino Unido, que con 127.000 muertos es el país europeo con un mayor número total de decesos por el coronavirus.



Tras el inicio de la pandemia, las protestas contra las restricciones fueron habituales en numerosos países.



Miles de personas también protestaron el sábado en San Galo, en el este de Suiza, contra las medidas aplicadas por el gobierno helvético para frenar el virus.