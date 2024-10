Miles de refugiados de Sudán, en riesgo de hambruna por falta de recursos en Sudán del Sur

Alrededor de 70.000 personas refugiadas que huyen de la guerra de Sudán corren el riesgo de sufrir hambruna por la falta de ayuda y una mala temporada agrícola en la región sursudanesa del Alto Nilo, fronteriza entre ambos países, debido a las fuertes inundaciones de los últimos meses, dijeron este miércoles fuentes oficiales a EFE.



Ongel Jalow, responsable de la Comisión de Socorro y Rehabilitación en el condado de Manyo County del estado del Alto Nilo, en el norte de Sudán del Sur, afirmó en declaraciones a EFE que la situación es insostenible y no tienen recursos para afrontarla.



"Estamos ante un auténtico desastre en la región ya que unos 70.000 civiles que escaparon de la guerra de Sudán, la mayoría de ellos son (retornados) de Sudán del Sur que se enfrentan al riesgo de hambruna como consecuencia de la falta de ayuda así como del fracaso de la temporada agrícola debido a las inundaciones", relató.



El funcionario señaló que los más afectados por la hambruna son los enfermos y los ancianos, además de las mujeres y los niños, que se encuentran en las zonas septentrionales de Wad Akona, Thorguang, Kaka, Kowj, cercanas a la frontera con Sudán, que desde abril de 2023 está inmerso en una guerra entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).



"Hemos comenzado a recibir un gran número de personas hambrientas en la zona, mientras que no tenemos nada que ofrecerles para ayudarlos. Es una crisis importante y no tenemos nada para solucionarla", agregó Jalow.



Unas 810.000 personas llegaron desde Sudán hasta Sudán del Sur desde el estallido de la guerra en el vecino del norte, estimó en un informe el pasado viernes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).



Alrededor de dos millones de sursudaneses están desplazados internamente desde antes de la guerra en Sudán, y tres cuartas partes de la población total necesitan asistencia humanitaria urgente, según Acnur.



Ante esta situación, pidió a las organizaciones de ayuda internacional que intervengan inmediatamente antes de que la situación llegue a una "etapa más peligrosa", dado que la hambruna por mala cosecha no solo afecta a los refugiados que huyen de la guerra, sino también a la población local.



Hace más de tres meses el Consejo Noruego para los Refugiados en Sudán del Sur advirtió sobre el deterioro de las condiciones humanitarias debido a las inundaciones y la hambruna que se avecina en cinco estados de Sudán del Sur, y pidió al gobierno y a las organizaciones internacionales que intervengan de forma urgente. EFE