Militares ingresan a cárcel de Ecuador tras una nueva masacre

Unos 1.500 militares ingresaron este martes a la penitenciaría de Guayaquil (suroeste) para retomar el control del centro, escenario de una nueva masacre carcelaria que dejó seis muertos y once heridos, informaron las Fuerzas Armadas.



Los uniformados entraron a la penitenciaría, también llamada Guayas 1, durante la madrugada "para restablecer el control en este centro penitenciario, mediante operaciones militares de control de armas, municiones y explosivos así como el requisamiento de artículos no autorizados dentro del centro penitenciario", señaló el Comando Conjunto de las FFAA en un comunicado.



La intervención se dio en el marco de un estado de excepción declarado en todo el sistema penitenciario, y que se conoció este martes. La medida regirá durante 60 días.



Los choques entre las bandas criminales no han parado desde que este domingo, cuando las autoridades reportaron seis muertos y once heridos en una nueva matanza carcelaria.



Desde febrero de 2021, al menos una decena de masacres dejan más de 420 reclusos muertos y una estela de terror con cuerpos decapitados e incinerados.

"La misión es poder restablecer el orden en este centro de privación a fin de precautelar la vida, la salud, la seguridad de las personas privadas de la libertad", declaró a las afueras de la cárcel el general Nelson Proaño, comandante general de las FFAA.



Agregó que las explosiones escuchadas en la zona fueron producto de "detonaciones realizadas por los grupos élites de Fuerzas Armadas precisamente para poder tomar el control de los ingresos". De acuerdo con Proaño, un militar resultó herido a causa de una esquirla.



Las bandas criminales han convertido a las cárceles en sus centros de operaciones. Allí se disputa el control del territorio para el narcotráfico, un mal creciente en el otrora pacífico Ecuador.



Ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, Ecuador lleva decomisadas 455 toneladas de drogas desde que Lasso asumió, en mayo de 2021. Ese año se registró el récord anual de incautaciones de estupefacientes, unas 210 toneladas.