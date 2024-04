Militares sellan un túnel clandestino en peligrosa cárcel de Ecuador

Un túnel cavado por presos en una peligrosa cárcel del sur de Ecuador fue sellado por militares, informó el gobierno este lunes, a las puertas de una consulta popular con la que busca endurecer su guerra contra el crimen.





"No nos van a amedrentar", lanzó el presidente Daniel Noboa, protegido con chaleco antibalas y casco, junto a un inmenso cráter pegado a uno de los muros de la militarizada cárcel de El Turi, en Cuenca.





Esta prisión, como muchas otras de Ecuador, ha sido escenario de masacres por choques entre bandas narco que dejan más de 460 presos muertos desde 2021.





El túnel en construcción "aún no tenía salida", según el general Iván Vásconez, del Ejército.





Desde comienzos de año rige en el país un estado de excepción que permitió militarizar las prisiones y calles, entre otras medidas para doblegar a las bandas pero el crimen no cesa.





Los dos últimos fines de semana la violencia recrudeció en Ecuador, convertido en un centro logístico de organizaciones ligadas al narco. La disputa por el poder de estos grupos desangra al país, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo.





La tasa de homicidios en Ecuador pasó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 43 en 2023.





El viernes cinco turistas fueron asesinados a tiros en la provincia de Manabí y el sábado ocho personas fueron acribilladas en Guayas (suroeste).





"Nunca vamos a ceder ante la delincuencia y el crimen organizado", aseguró Noboa, quien convocó a una consulta popular el 21 de abril, en la que los ecuatorianos decidirán sobre temas como la extradición de connacionales y el aumento de penas por terrorismo y narcotráfico.





"Nos quedan tres semanas para una consulta", expresó Noboa al resaltar que son los grupos narcoterroristas los que se oponen a la extradición y a la presencia de militares en las cárceles.





pld/lv/cjc









© Agence France-Presse



Lea también Dw Varios muertos y heridos en nuevo ataque armado en Ecuador El violento episodio ocurrió Guayaquil. El Ministerio Publico dijo que los grupos criminales intentan desestabilizar el país