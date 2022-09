Millones de niños sudaneses no van a la escuela por la extrema pobreza y la crisis política de ese país

Casi siete millones de niños en Sudán no van a la escuela, y el agravamiento de la crisis amenaza con dejar a otros millones de menores sin educación, afirmaron el lunes la ONU y una ONG británica.



"Aproximadamente 6,9 millones de niñas y niños, uno de cada tres niños en edad escolar, no van a la escuela en Sudán", afirmaron en un comunicado conjunto la agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, y la asociación Save the Children.



"Otros 12 millones verán sus años escolares interrumpidos por la falta de profesores, infraestructuras y un entorno de aprendizaje propicio para que alcancen todo su potencial", añadieron.



Los niños en Sudán llevan años teniendo dificultades para acceder a la educación, especialmente los que viven en zonas rurales.



Pero, según UNICEF y Save the Children, su acceso a la educación se ha visto obstaculizado por la exacerbada situación socioeconómica, los conflictos recurrentes y el cierre de escuelas durante la pandemia de covid-19.



"Una vez que los niños abandonan la escuela, las posibilidades de que regresen son escasas", añadieron.



Sudán, que salió en 2019 de 30 años de dictadura bajo el mando de Omar al-Bashir, está sumido en un estancamiento político y económico desde el golpe de Estado encabezado por el jefe del ejército Abdel Fattah al-Burhan.



La inflación se acerca al 200% cada mes, la moneda está en caída libre y el precio del pan se ha multiplicado por diez.