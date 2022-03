Ministros de la UE confían en adoptar protección temporal a ucranianos muy pronto

Escucha esta nota aquí

Los ministros del Interior europeos, reunidos este 3 de marzo en Bruselas, esperan poder adoptar en "los próximos días" un dispositivo que conceda protección temporal a los ucranianos que huyen de la guerra, aunque siguen divididos sobre refugiados de otras nacionalidades.

Con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, y la AFP.

Los ministros europeos esperan dar luz verde muy pronto a la normativa de protección temporal, que permitirá acoger a todos las personas que crucen la frontera proveniente de Ucrania. Casi un millón de personas han huido del conflicto, pero la comisaria de Interior, Ylva Johanson, ha advertido que podrían llegar a ser muchos millones más.

Medida nunca aplicada

La Comisión Europea ha puesto ya sobre la mesa esta nueva normativa que ofrecerá refugio durante tres años a los ucranianos. Tendrán derecho a escolarización, permiso laboral, acceso a la vivienda y seguridad social.

Se trata de una medida única, que nació hace más de 20 años para proteger a las personas que huían de las guerras en los Balcanes, pero nunca se llegó a aplicar. Por ello, muchos países aún deben poner al día su legislación para ponerla en marcha, lo que implicaría que tarde aún varios días para que entre en vigor.

Los ucranianos, una vez entren en territorio europeo, podrán ser acogidos en los diferentes países europeos, siempre teniendo en cuenta los lazos familiares y raíces que tengan en otros países.

Controversia

Se trata de una medida inédita, pero que también ha generado controversia, porque hasta ahora nunca se había aplicado, a pesar de que ha habido otras crisis humanitarias en estos últimos años, como la guerra en Siria que llevó a que más de un millón de personas entraran en territorio europeo.

Además, no existe consenso sobre la concesión de este estatuto a los refugiados no ucranianos. El ministro austriaco Gerhard Karner ha expresado sus reservas, señalando que "no tiene sentido incluir a ciudadanos de terceros países, es otro sistema".

De su lado, el ministro luxemburgués Jean Asselborn dijo oponerse a cualquier discriminación. "Estoy esperando que decidamos sobre la protección temporaria de todas las personas que vienen de Ucrania, independientemente de su color de piel, idioma o religión (...) ¡No debemos establecer el apartheid ahora!", reclamó.

Más de un millón de personas ya huyeron de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa, según el último recuento de la ONU del jueves. Actualmente no hay sobre la mesa ningún plan para la distribución formal de refugiados entre los países de la Unión Europea, que anunció también este jueves que establecerá un "centro humanitario" en Rumania.

Según estimaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidos para los Refugiados (ACNUR), 12 millones de personas en Ucrania, y otros cuatro millones que huyeron al extranjero, necesitarán protección y asistencia en los próximos meses.

Lea también Mundo Ministros de la UE confían en adoptar protección temporal a ucranianos muy pronto Se trata de una medida inédita, pero que también ha generado controversia, porque hasta ahora nunca se había aplicado, a pesar de que ha habido otras crisis humanitarias en estos últimos años, como la guerra en Siria que llevó a que más de un millón de personas entraran en territorio europeo