Misión de OMS en China no halla por ahora datos contundentes sobre origen del covid-19

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigan en China los orígenes de la pandemia dijeron este martes que no tienen pruebas de la presencia del covid-19 en la ciudad de Wuhan antes de diciembre de 2019 ni hallaron aún la especie animal que pudo transmitir el virus al hombre.



"No hay suficientes pruebas (...) para determinar si el Sars-Cov-2 se propagó en Wuhan antes de diciembre de 2019", dijo Liang Wannian, jefe de la delegación de científicos chinos, en una rueda de prensa. Los primeros casos de covid-19 se detectaron en Wuhan, en diciembre de 2019.



Esta ciudad del centro de China es considerada el kilómetro cero de la pandemia por haber registrado los primeros casos de coronavirus a finales de 2019. Desde entonces, la pandemia mató a más de 2,3 millones de personas en todo el mundo.



Los expertos de la OMS y científicos chinos que forman parte de esta misión anunciaron además que no identificaron la especie animal que pudo ser responsable de transferir el virus a los seres humanos.



La transmisión desde un animal es probable, pero "no se ha identificado aún", dijo Liang Wannian, jefe del grupo de científicos chinos.



Según Peter Ben Embarek, jefe de la delegación, la hipótesis más probable es la transmisión del virus vía un animal intermedio.



No obstante, esta teoría necesita "investigaciones más específicas y precisas", admitió.



Además, los expertos consideraron que la teoría de que el covid-19 pudo generarse en un laboratorio de Wuhan y expandirse debido a un error es "extremadamente improbable".



"La hipótesis de un accidente en un laboratorio es extremadamente improbable para explicar la introducción del virus en el hombre", dijo Ben Embarek. "De hecho no forma parte de las hipótesis que sugerimos para estudios futuros", agregó, restando importancia a una declaración del expresidente estadounidense Donald Trump, que acusó al instituto de virología de Wuhan de haber dejado escapar el virus, de forma consciente o involuntariamente.



Esta misión de la OMS es considerada sumamente importante para tratar de luchar contra epidemias futuras, pero tuvo dificultades para concretarse ya que China estaba reticente a dejar entrar al país especialistas mundiales de diferentes disciplinas como la epidemiología pero también la zoología.



La OMS ya ha advertido que habrá que armarse de paciencia para encontrar respuestas.



