Miss Universo pide al gobierno de Nicaragua garantizar "seguridad" de afiliados

La organización Miss Universo pidió el sábado al gobierno de Nicaragua que "garantice" la seguridad de los afiliados al concurso local del certamen, a cuya directora, Karen Celebertti, se le prohibió regresar al país luego de que la nicaragüense Sheynnis Palacios ganara la corona.



"Estamos trabajando para garantizar la seguridad de todos los afiliados a la organización, y hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua para garantice su seguridad, y cumplan con lo solicitado", subrayó un comunicado entregado a la AFP en San Salvador por una portavoz de la organización.



El gobierno de Daniel Ortega impidió a Celebertti, dueña de la franquicia de Miss Nicaragua, y a su hija ingresar al país el jueves en el aeropuerto de Managua, denunciaron opositores y la prensa nicaragüenses en el exilio en Costa Rica, Estados Unidos y España.



Ambas fueron enviadas en un vuelo a México cinco días después de que Palacios se convirtiera en la primera centroamericana en ganar el Miss Universo, en el concurso celebrado en San Salvador.



Su coronación reavivó el conflicto político en Nicaragua, pues la joven de 23 años participó en las protestas de 2018 contra Ortega.



Los medios opositores denunciaron también que la casa de Celebertti, en Managua, fue allanada el viernes, y que el esposo, Martín Argüello, estuvo temporalmente detenido.



El diario La Prensa aseguró que el gobierno "mantiene incomunicado" a Argüello y que hay presencia policial en la casa sus padres. El gobierno no se ha pronunciado sobre esas informaciones.



"La directora nacional, su familia y los anteriores titulares (de la organización en Nicaragua) están a salvo", agregó el comunicado.



El triunfo de Palacios motivó celebraciones masivas de los nicaragüenses en las calles en Managua y otras ciudades del país, lo que no se veía desde que quedaron prohibidas las manifestaciones en 2018.



La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, esposa de Ortega, acusó a la oposición de "aprovechamiento grosero" y de "tosca y malvada comunicación terrorista, que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración, en golpismo destructivo".



La prensa opositora también aseguró que el gobierno había ordenado a la aerolínea Avianca "no abordar" a Palacios cuando regresara de San Salvador, pero, tras el triunfo, anuló la orden.



La Miss Universo viajó de El Salvador a Miami, México y Nueva York, donde ahora tiene su apartamento.