Monty, el cachorro inglés que solo atiende órdenes en español

Ariana explica que Monty, un pitbull americano terrier de raza mixta, se portaba bien. Sin embargo, no se llegaba a sentar cuando ella se lo pedía. Cuando la mujer preguntó en el refugio donde lo acogió y descubrió que anteriormente había vivido en una granja con una familia española.

Cuando las dijo en voz alta, el perro hizo caso inmediatamente. Sorprendida, Ariana descubrió que su mascota sabe muchas palabras más en español y no es que no le estuviera haciendo caso, sino que no la entendía.