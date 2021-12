Muere el último soldado que ayudó al Dalai Lama a huir del Tíbet en 1959

Escucha esta nota aquí

El último superviviente de la pequeña tropa de soldados indios que escoltó al Dalai Lama cuando en 1959 huyó del Tíbet ha fallecido a los 85 años, informó el viernes su antiguo regimiento.



El líder espiritual tibetano, hoy de 86 años, llegó a la India como un joven monje después de una caminata de 13 días por el Himalaya disfrazado de soldado para evitar ser interceptado por las tropas chinas.



Naren Chandra Das, que murió el pasado lunes en su residencia en el estado nororiental de Assam, tenía 22 años en ese momento y acababa de completar su entrenamiento militar con los Rifles Assam, la fuerza paramilitar más antigua del ejército indio.



Junto con otros seis soldados, escoltó al monje a Lumla en el estado de Arunachal Pradesh, en el noreste de India, el 31 de marzo de 1959.



El Dalai Lama, que niega perseguir la independencia tibetana, ha vivido en el exilio en el norte de la India desde entonces.



Los dos tuvieron un emotivo reencuentro en 2017 por primera vez en casi 60 años.



"Mirando tu cara, me doy cuenta de que yo también debo ser muy mayor", le dijo a Das el líder espiritual tibetano. Un año después, Das fue invitado a Dharamsala, donde el Dalai Lama ha establecido un gobierno tibetano en el exilio con permiso de Nueva Delhi.



"Fui con mi familia y allí me abrazó. También me dio un objeto de recuerdo. Nunca olvidaré mi reunión", dijo Das el año pasado.