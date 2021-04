Muere Paul Ritter, actor de 'Harry Potter' y 'Chernobyl'

Escucha esta nota aquí

El actor británico Paul Ritter, reconocido por su participación en la saga de "Harry Potter y el misterio del príncipe" murió en la noche del lunes. Tenía 54 años y sufría de cáncer de cerebro.

La información fue confirmada, a través de un comunicado, por su agente al diario británico The Guardian, donde explica que la muerte se registró en su casa, rodeado por su familia.

“Con gran tristeza podemos confirmar que Paul Ritter falleció anoche. Murió en paz en casa con su esposa Polly y sus hijos Frank y Noah a su lado", señala parte del comunicado difundido.



En 2019, Ritter mostró su calidad con una actuación aterradora como Anatoly Dyatlov en la galardonada serie de HBO, Chernobyl.

Además ganó una gran popularidad en el Reino Unido en los últimos años por interpretar al patriarca de la familia en la comedia "Friday Night Dinner", pero fue un rostro reconocible en numerosas películas, programas de televisión y obras de teatro.

Fue nominado para un premio Olivier en 2006 por su actuación en "Coram Boy" y para un premio Tony por su papel protagónico en 2009 en "Norman Conquests".



Después de su debut en el famoso drama policial "The Bill" en 1992, Ritter protagonizó películas como "Son of Rambow", "Harry Potter y el misterio del príncipe" donde interpretó al mago Eldred Worple. Otro papel notable fue Guy Haines en la película de James Bond "Quantum Of Solace".