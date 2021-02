Mueren dos agentes del FBI por disparos durante un registro de una vivienda en Miami

Escucha esta nota aquí

Dos agentes del FBI murieron por herida de bala y otros tres han resultado heridos la madrugada de este martes mientras registraban una vivienda en Miami, en el extremo sureste de Florida, en relación con un caso de delitos violentos contra niños, comunicó el departamento local de la agencia gubernamental.



Dos de los oficiales heridos fueron trasladados al hospital y se encuentran en condición estable, según el comunicado. El sospechoso, que se había atrincherado en su vivienda, está muerto. No se especifica si fue abatido o se quitó la vida.



El tiroteo está siendo investigado por la División de Inspección del FBI, precisa el comunicado. El organismo no brindó detalles adicionales sobre el incidente y se limitó a afirmar que la "investigación está en curso", por lo que "no dará a conocer más información en este momento".



El tiroteo ocurrió sobre las 6:00 (hora local), cuando los agentes del FBI llevaban a cabo una orden de registro rutinaria y se disponían a incautar la computadora y otros dispositivos del individuo, involucrado en la investigación de un caso de pornografía infantil, reportó el diario Tampa Bay Times.



La Policía de la ciudad de Sunrise, al norte del área metropolitana de Miami, informó a través de su cuenta de Twitter que la zona donde se registró el tiroteo es seguro, aunque debido a la investigación en curso pidió a los vecinos de la zona afectada que permanezcan en sus casas.

actualidad.rt.com