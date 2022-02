Muertes por cocaína adulterada en Argentina: "Puede volver a pasar"

Escucha esta nota aquí

Argentina sigue conmocionada por los muertos y heridos víctimas de la cocaína adulterada en el conurbano bonaerense. Hasta este lunes sumaban 26 los fallecidos. El diario argentino Clarín publicó un reportaje en el que entrevistó a funcionarios especialistas en narcotráfico y lanzaron una advertencia: esta situación puede volver a suceder.

"Por supuesto que puede volver a pasa ¿Por qué no volvería a pasar? Si los narcos que están detenidos ya deben haber sido reemplazados, si no hay voluntad de combatirlos en serio. ¿O te creés que ahora no están vendiendo droga en Puerta 8?", dijo uno de los funcionarios al diario.

La pregunta le fue formulada a otra persona involucrada en el trabajo contra el narcotráfico y la respuesta fue similar: "¿Si puede volver a pasar? Por supuesto. Esto seguro ya pasó, en una escala menor, y ni nos enteramos. ¿Que pudo haber pasado ahora? El día ese jugaba Argentina, probablemente muchos pibes dijeron 'vamos a ver el partido, vamos a comprar falopa', y por eso fue masivo". ​

A continuación extracto de la nota del medio argentino:

El negocio y el consumo

Según datos oficiales, de una encuesta del Sedronar, el consumo de drogas más que se duplicó entre 2010 y 2019. En el primer caso, un 3,6% de la población consultada admitió consumir estupefacientes y en casi una década subió al 8,3%.

El problema cruza todas las clases sociales. Aunque inicialmente se habló de cocaína adulterada, las muertes vinculadas a este caso fueron de sectores marginales. "Eran cartoneros o pibes que trabajaban en la recolección de basura. Que si no tienen plata salen a chorear. Ni siquiera sabemos bien de qué droga se trataba. Tenemos aparatos para comparar, que nos dicen rápido si es cocaína o paco o algo conocido, y todavía no se sabe. Pero por el precio, 300 o 500 pesos el sobrecito, no puede ser cocaína", declaró otra persona.

Y agregó datos del negocio: "La cocaína que se vende acá es de Perú y Bolivia. No es de Colombia, que va a Estados Unidos. Y como cualquier negocio, en el que todos buscan maximizar las ganancias, lo que viene acá en general es de mala calidad. Un gramo de cocaína en Estados Unidos sale 100 dólares, en Alemania más de 80 euros. ¿Qué puede tener un sobrecito de 300 pesos, poco más de un dólar?".

Las hipótesis del caso

Las tres fuentes consultadas descartaron la idea de una guerra narco, con una adulteración adrede para perjudicar a una banda. "Eso es una pavada. ¿Te imaginás al del Noble Repulgue envenenando las empanadas de otro negocio? También se perjudica él, porque la gente empieza a dudar de todas las empanadas. Acá lo más probable es que quisieran probar un producto nuevo y les salió mal", argumenta uno de los funcionarios.

Otro aportó a la teoría: "Y cuando se habla de fentanilo, no es el fentanilo de los laboratorios, caro. Debe haber sido algo casero, que probaron y salió mal. Hay que agradecer que no haya muerto más gente. ¿Por qué no murieron cientos? Porque Dios es bonaerense". Un dato aporta a esta hipótesis: hasta este lunes, no habían detectado fentanilo-un opioide muchísimo más potente que la morfina- en ningún análisis.

En privado, las tres fuentes coincidieron en que el problema del narcotráfico y el consumo viene creciendo desde hace años, sin distinción de grieta ni internas: "El enojo de Berni con Aníbal es porque consideró una maldad política lo que hizo, de chicanearlo en público en el medio del problema. Pero no porque no le dio recursos o no lo ayudó, porque ni siquiera se sabe si Aníbal tiene esos recursos".

Hoy Berni tiene terminal política en el gobernador Axel Kicillof. Fue de los que se involucró en el tema, aunque a la distancia, ya que estaba (y está) con el presidente Alberto Fernández de gira por el exterior. También lo siguieron de cerca Carlos Bianco, el ex jefe de Gabinete y hombre de confianza de Kicillof; y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, indica Clarín.

- ¿Y Cristina, que estaba a cargo del Ejecutivo y siempre Berni la consideró su jefa?, consultó Clarín.

- Con Berni, al menos, no. Están peleados a muerte, contestó una de las fuentes.

Tampoco en otros sectores de la Rosada hubo demasiado revuelo, según contó a este diario un dirigente que transcurre esos pasillos por estos días. "Ahí estaban preocupados por la renuncia de Máximo", respondió.

