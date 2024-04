Mujer intenta retirar dinero con el cadáver de su tío en un banco de Río de Janeiro

Las cámaras captaron cómo Nunes, de manera perturbadora, intentaba hacer que su tío firmara los documentos necesarios para la transacción. "Tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar. Si no firmas, no hay manera. No puedo firmar por ti", se le escucha decir en el video, mientras sostiene la cabeza inerte de Braga y se dirige a los empleados del banco.