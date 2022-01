Mujer revisa su correo spam y descubre que se volvió millonaria con la lotería

Escucha esta nota aquí

¿Te imaginas ganar la lotería y no enterarte porque no revisaste bien el correo electrónico? Esto le sucedió a Laura Spears, quien se dio cuenta que había ganado un premio de lotería de 3 millones de dólares, luego de que buscara en la carpeta de correo no deseados. El caso se ha vuelto viral y ha sido retomado en diferentes medios internacionales. Te contamos lo que sucedió.

De acuerdo con CNN, quien rescató la historia, la mujer de nombre Laura Spears apenas el fin de semana pasado reclamó su premio en la Lotería, luego de que el informe sobre su premio quedara guardado en su carpeta de spam que no revisa con frecuencia.

La mujer había comprado un boleto de Mega Millions en el sitio web de la Lotería de Michigan en el pasado sorteo del 31 de diciembre de 2021. Logró acertar en cinco números para ganar 1 millón de dólares, así como multiplicar su premio por tres con el Megaplier.

"Vi un anuncio en Facebook que decía que el premio mayor de Mega Millions estaba subiendo bastante, así que ingresé a mi cuenta y compré un boleto. Unos días después, estaba buscando un correo electrónico perdido de alguien, así que revisé la carpeta de correo no deseado en mi cuenta de correo electrónico ", contó la mujer de 55 años.

Fue así que pudo darse cuenta que había ganado, pues sino quizá hubiera pasado sus días pensando que la suerte no estaba de su lado.

"Fue entonces cuando vi un correo electrónico de la Lotería que decía que había ganado un premio. No podía creer lo que estaba leyendo, así que inicié sesión en mi cuenta de la Lotería para confirmar el mensaje del correo electrónico. ¡Todo sigue siendo tan impactante para mí que realmente gané 3 millones de dólares!", aclaró.

Finalmente, en modo de broma, la mujer dijo que estará más pendiente de sus correos no deseados. "Definitivamente agregué la Lotería de Michigan a mi lista de remitentes seguros en caso de que alguna vez tenga la suerte de recibir otro correo electrónico sobre un gran premio", comentó Spears, según el medio citado en una noticia de Milenio, de México.