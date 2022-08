"Mulas" de droga latinoamericanas pueblan cárceles de Hong Kong

Habla serena, pero su voz se quiebra cuando cuenta el momento en que un policía en Hong Kong la interceptó y se percató de que no vería a su madre e hija durante muchos años.

"Yo con el tiempo me di cuenta, medité sobre el daño que le ocasioné a mi familia, a mis hijos, a mi madre, porque ellos fueron los que se sintieron más mal que yo y eso me duele", admitió con los ojos llenos de lágrimas.

Para rebajar su pena, Lecarnaque Saavedra se declaró culpable, aunque asegura que no sabía de la cocaína y que nunca le pagaron.

"Aquí habemos bastantes mulas, muchas, porque nosotros venimos por encargo, por un pago", declaró. "Y los dueños, ellos están libres porque no los detienen", dijo.

Es la tasa más alta del mundo, según el World Prison Brief, una base mundial de datos penitenciarios de Birkbeck College, Universidad de Londres.

"El gran problema es que los autores intelectuales, los peces gordos, no se mencionan mucho", aseguró.

En 2016, Caterina, una venezolana, fue sentenciada a 25 años de cárcel luego de que no logró convencer a un jurado de que fue obligada a servir de mula.

"Me trataban como trapito. Tenía miedo que me mataran", contó.

Caterina, quien pidió no revelar su nombre real para proteger a su familia, habló con la AFP desde una cárcel de Hong Kong.

"He trabajado muchos años con gente vulnerable, pero este es un caso que me atenaza", declaró a la AFP Patricia Ho, una abogada que ha ayudado a Caterina.

"Lo que no logro sacarme de la cabeza es que yo hubiera hecho exactamente lo mismo que ella", acotó.

Según Ho, uno de los temas que enfrentan los defensores es que Hong Kong reconoce el problema del tráfico humano, pero no tiene leyes que lo prohíben.

"Intenté lo mejor que pude decirle a la jueza que me perdonara. Sé que hice algo criminal, pero fue por mi hijo", dijo por un teléfono en prisión, vestida con el atuendo carcelario detrás de un grueso plexiglás.

"Yo estaba molesta, pero luego me di cuenta de que ella tenía razón al sentenciarme, fue equilibrada", admitió.

"Él lloró mucho y no comía", recordó Sousa sobre las primeras semanas de separación.

"He llorado porque fueron nueve años casi", contó a AFP. "Ahorita voy a ir a la casa. Me espera mi mamá, mis hermanos, mis hijos. Toda la familia me está esperando en la casa".