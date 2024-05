Mulino promete gobernar Panamá con mano firme

Para el sociólogo Danilo Toro "la estabilidad queda en entredicho". "Se ha preocupado por transmitir que no es una persona relajada", dijo, al comentar que Mulino fue en su discurso confrontativo con la prensa y los operadores de justicia.

"Respeto la autonomía de cada órgano del Estado, pero le toca al Ejecutivo, y así será, conducir los destinos de la nación panameña", sentenció Mulino.



Ni gerente de circo ni bailador de TikTok





Ministro de Seguridad del gobierno de Martinelli (2009-2014), el futuro presidente panameño tiene fama de autoritario y la prensa le recuerda la represión de protestas en esa época.

Ahora, deberá también encarar la crisis migratoria en la peligrosa selva del Darién, que, a rajatabla, prometió "cerrar" para evitar que los migrantes, en su mayoría venezolanos, pasen por ahí rumbo a Estados Unidos.

Mulino reconoce tener un carácter fuerte y que no despierta simpatías. "No me río mucho, pero sé hacer las vainas como tienen que hacerse", dijo a sus simpatizantes el domingo por la noche.

"Ustedes no están contratando al gerente de un circo, me escogieron a mí porque voy a ser un presidente de trabajo y de verdad, no un animador de shows ni bailador de TikTok", agregó.