Multitudinarias manifestaciones contra el golpe en Birmania, donde las autoridades amenazan con responder

Miles de ciudadanos salieron de nuevo este lunes a las calles de Birmania para protestar contra el golpe de Estado que depuso a Aung San Suu Kyi, pese a que las nuevas autoridades lanzaron una advertencia contra los manifestantes y decretaron la ley marcial en varias ciudades del país.



El comandante en jefe del ejército birmano, Min Aung Hlaing, se expresó por primera vez en público este lunes y justificó el golpe de Estado por los "fraudes electorales" durante las legislativas de noviembre.



El militar también se comprometió a "celebrar elecciones libres y justas" al término del estado de urgencia en un año y prometió un régimen militar "diferente" que el pasado, en declaraciones a la cadena de televisión Myawaddy TV.



Birmania vivió bajo el yugo de los militares durante cerca de 50 años desde su independencia en 1948 y el golpe del 1 de febrero puso fin a un paréntesis democrático de diez años.



Horas antes, las autoridades militares ya habían advertido a los manifestantes de posibles represalias.



"Deben tomarse acciones en virtud de la ley (...) contra las infracciones que perturban, impiden y destruyen la estabilidad del Estado, la seguridad pública y el Estado de derecho", dijo la cadena de televisión MRTV.



Se trata de la primera advertencia lanzada por las autoridades desde que comenzaron las manifestaciones masivas el sábado, pero la presión va en aumento: la policía utilizó cañones de agua en las protestas de Naipyidó, la capital.



EEUU se solidariza con el pueblo de Burma



"Apoyamos al pueblo de Burma y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, inclusive para protestar pacíficamente en apoyo al gobierno electo dramáticamente", afirmó el vocero del departamento de Estado, Ned Price, utilizando el anterior nombre en inglés de Birmania.



"Ciertamente estamos muy preocupados por los recientes anuncios de los militares de restringir las reuniones públicas", dijo a periodistas.



El Reino Unido, la Unión Europea y otros 19 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron el lunes una reunión urgente sobre la situación en Birmania.



Este pedido "es una respuesta al estado de emergencia impuesto en Birmania, la detención arbitraria de responsables políticos elegidos democráticamente y de miembros de la sociedad civil", declaró el embajador del Reino Unido en la Naciones Unidas en Ginebra, Julian Braithwaite.



La indignación de la población va creciendo. El lunes, varios cientos de miles de personas, según diversas estimaciones, se congregaron en Rangún, la capital económica.



En las marchas, se podían ver monjes con hábitos color azafrán, enfermeras y estudiantes portando banderas con los colores de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, detenida desde el lunes pasado.



"Ya no tenemos miedo"



"Antes vivíamos con miedo, pero hemos tenido un gobierno democrático durante cinco años. Ya no tenemos miedo. No nos vamos a dar por vencidos", dijo Kyaw Zin Tun, un ingeniero de 29 años.



Hubo manifestaciones en numerosas ciudades de todo el país, del extremo norte en el estado Kachin hasta el sur.



Las autoridades decretaron el lunes la ley marcial en varios barrios de Rangún y de Mandalay (centro), la segunda ciudad birmana.



Las manifestaciones y las concentraciones de más de cinco personas están prohibidas y se instaura un toque de queda de 20:00 a 04:00 locales.



Estas protestas son las más importantes en Birmania desde la revuelta de 2007, la "Revolución del Azafrán", liderada por los monjes y violentamente reprimida por el ejército.



- Libertad para los detenidos -



El 1 de febrero, los generales golpistas pusieron fin a una frágil transición democrática con la instauración del estado de urgencia de un año y detuvieron a Aung San Suu Kyi, así como a otros dirigentes de la LND.



Asimismo, al menos 150 personas --diputados, responsables locales, activistas-- siguen encarcelados, según oenegés y portavoces de la LND.



Este lunes, el papa Francisco pidió la "pronta liberación" de todos los detenidos.



"El camino hacia la democracia emprendido en los últimos años se vio bruscamente interrumpido por el golpe de Estado de la semana pasada", dijo el papa.



La semana pasada, la ONU también instó a la liberación de todos los detenidos aunque no condenó formalmente el golpe de Estado. China y Rusia, apoyos tradicionales del ejército birmano en Naciones Unidas, se oponen.



Las conexiones de internet fueron restablecidas parcialmente el domingo después de haber estado fuertemente perturbadas durante más de 24 horas.



El acceso a Facebook, la herramienta de comunicación más utilizada por los birmanos, seguía, en cambio, con restricciones el lunes.



La LND ganó por mayoría aplastante las legislativas de noviembre, en unos comicios que los militares califican de fraudulentos pese a que los observadores internacionales no constataron problemas mayores.