Musk dice que pasarán semanas para que cuentas de Twitter suspendidas se restablezcan

El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, dijo el miércoles que pasarán "unas semanas" antes de que las cuentas suspendidas, como la del expresidente Donald Trump, puedan restaurarse en la plataforma, una decisión importante a días de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.



"Twitter no permitirá que nadie que haya sido eliminado de la plataforma por infringir sus reglas vuelva a ingresar hasta que tengamos un proceso claro para hacerlo, lo que llevará al menos unas semanas más", tuiteó el multimillonario.



Luego, el hombre más rico del mundo, también dueño de Tesla y SpaceX, recordó su plan para formar un consejo de moderación de contenido, compuesto por representantes con opiniones muy diversas, "que seguramente incluirán a la comunidad de derechos civiles y grupos que enfrentan la violencia motivada por el odio".



El compromiso de Musk significa, en particular, que Trump no volvería a Twitter hasta las elecciones intermedias del próximo martes, que determinarán el control del Congreso.



Trump fue expulsado de la plataforma poco después del asalto por parte de sus simpatizantes al Capitolio, el 6 de enero de 2021, con miras a impedir la certificación electoral de su rival demócrata Joe Biden.



Desde entonces, el expresidente republicano afirmó que nunca volvería a Twitter después de lanzar su propia red social, Truth Social.



Sin embargo, muchos creen Trump difícilmente resista las ganas de volver a la influyente red del pájaro azul, donde tenía más de 80 millones de seguidores antes de ser bloqueado.



Consultado sobre esta suspensión, Musk opinó en mayo que se trataba de una "decisión moralmente mala y sin sentido en extremo".



Desde que adquirió Twitter, Musk ha provocado la ira de varias organizaciones y personalidades que están preocupadas por su postura a favor de reducir la moderación de contenidos, dando lugar a los discursos más extremistas.



Un colectivo de cerca de 50 asociaciones para la defensa de la democracia, la lucha contra la desinformación e incluso la observación de los medios, envió una carta abierta a los 20 mayores anunciantes en Twitter, advirtiéndoles que las promesas de Musk de una plataforma que seguirá siendo "acogedora para todos", no representan "con precisión" sus planes para Twitter.



Desafiando en particular a Coca-Cola, Google e incluso Disney, la coalición insta a estos grandes grupos a informar a Musk que cesarán toda publicidad en Twitter a nivel global si sigue adelante "con sus planes para socavar la seguridad de la marca y los estándares de la comunidad, incluida la moderación del contenido".



En un tuit de la noche del martes, Musk dijo que habló con varios jefes de grupos de derechos de las minorías sobre "cómo Twitter continuará luchando contra el odio y el acoso, y haciendo cumplir su política sobre 'integridad electoral'".



El martes, Musk anunció el próximo lanzamiento de un abono de 8 dólares por mes para aquellos usuarios que deseen certificar la autenticidad de su cuenta y estar menos expuestos a la publicidad.