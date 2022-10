Narcotraficante 'El Chapo' Guzmán pide liberación o nuevo juicio

El narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán presentó una nueva moción ante la justicia estadounidense para que anule el fallo que lo condenó a cadena perpetua por tráfico de drogas y lavado de dinero en 2019 o que se realice un nuevo juicio, según un documento judicial.



Firmado por el propio Chapo el 6 de septiembre y hecho público por el tribunal esta semana, el reo pide "desestimar la acusación, ordenar un juicio o programar una audiencia de pruebas" al alegar que se le "negó el derecho a la asistencia efectiva de un abogado".



El mayor narcotraficante en la historia de México basa su nueva apelación en que su abogado le brindó una "asistencia ineficaz" al no solicitar inspeccionar ante una cámara los documentos que se presentaron a México para sustentar el pedido de extradición.



Las autoridades mexicanas permitieron, según él, que se le juzgara en Brooklyn y no en Texas o California como se había estipulado en la solicitud de extradición.



"Esta omisión perjudicó los derechos del peticionario en la apelación y le impidió presentar un expediente adecuado en apoyo de la impugnación" de las condiciones de la extradición, reza el documento.



Asimismo, pese a las escasas probabilidades de que hubiera sido absuelto, el abogado tampoco hizo "ningún esfuerzo" para "asegurar un trato favorable a través de una negociación", lo que le "privó de un juicio justo".



No es la primera vez que el narcotraficante apela su condena. Un día después de conocerse la sentencia, la defensa pidió un nuevo juicio alegando que el realizado en 2019 se vio empañado "por un exceso desenfrenado y por la extralimitación de poderes tanto del gobierno como del sistema judicial".



El pasado 25 de enero, la Corte de Apelaciones confirmó la cadena perpetua que le impuso el juez instructor del caso, Brian Cogan, al concluir que el juicio realizado en la corte federal de Brooklyn, que duró tres meses, fue "diligente y justo".



El Chapo fue hallado culpable de los 10 delitos de los que la justicia estadounidense le acusaba por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego. El 18 de julio de 2019 la justicia lo condenó a cadena perpetua, pena que cumple en la cárcel máxima seguridad ADX Florence, situada en el desierto montañoso de Colorado.



La justicia lo acusó de haber introducido en el país durante un cuarto de siglo 1,44 toneladas de pasta de cocaína, 222 kg de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y "cantidades" de metanfetaminas.