Nicaragua: Opositores reciben condenas de hasta 13 años de cárcel por tuitear contra Ortega

Lesther Alemán, líder estudiantil, Dora María Téllez, figura del sandinismo y Miguel Mora, periodista y excandidato presidencial fueron condenados a penas de entre ocho y 13 años de prisión por “menoscabar la integridad” del Estado, junto a otros opositores al régimen autoritario de Ortega.

Las autoridades nicaragüenses no dan tregua en la represión contra las voces de la oposición. Tras la detención y el encarcelamiento de decenas de figuras de la oposición a Daniel Ortega, la justicia nicaragüense declaró culpables a 18 de ellos de delitos de “conspiración”, “menoscabo a la integridad” nacional o “propagación de noticias falsas”.

De momento, ocho figuras antiorteguistas fueron condenadas a entre ocho y 13 años de cárcel: Lesther Alemán, el líder estudiantil quien había exigido la renuncia de Ortega en medio de la crisis política de 2018 y que fue detenido en julio pasado, recibió una condena de 13 años de prisión, al igual que el periodista y exaspirante presidencial Miguel Mora. El activista Yaser Vado tuvo similar condena, mientras que otro activista, Yader Parajón, fue condenado a 10 años de reclusión.



Familiares y abogados de los acusados, así como organizaciones de defensa de los Derechos Humanos denunciaron las condiciones en la que se desarrollaron los juicios. “Todos tienen abogados. El problema es que los abogados no han tenido audiencias especiales con sus defendidos. El abogado de Lesther Alemán y Max Jérez no ha podido hablar con ellos en concreto del proceso. Y luego en el juicio, no dejan que la defensa ejerza de manera debida el proceso: no dejan refutar las acusaciones de la Fiscalía. Y los abogados no han tenido acceso a las actas del juicio”, declaró a RFI Dolly Mora, vicepresidenta de la Alianza Universitaria, organización a la que pertenecen Alemán y Jérez.

En cuanto a las pruebas presentadas por la Fiscalía, “a Lesther se le puso un perfil de Facebook que no es suyo. Ocupan entrevistas, tuits, declaraciones. Y a Lesther se le sacó el video del Diálogo Nacional de 2018 cuando increpó a Daniel Ortega”, detalló Dolly Mora que califica de juicios politicos los procesos contra sus camaradas.

"Nos preocupa el estado de Lesther Alemán", comentó Dolly Mora al responder a la preguntas de RFI sobre el estado de salud de Alemán y de Max Jérez.

Duras penas fueron aplicadas también a ex dirigentes sandinistas como Ana Vijil, expresidenta de la opositora Unión Democrática Renovadora-Unamos, quien fue sentenciada a 10 años de cárcel por “conspiración”. Mientras que la sandinista y ex compañera de armas de Ortega, Dora María Téllez (66 años de edad), recibió ocho años de prisión.

Según el diario local El Confidencial, entre las pruebas presentadas por la Fiscalía de Nicaragua para sustentar la condena, figuraban tuits de Dora María Téllez en los que republicaba mensajes de José Miguel Vivanco, ex director de la ONG Human Rights Watch. Y un retuit de la carta de senadores estadounidenses que pidieron en 2021 sanciones adicionales contra Ortega por la represión en Nicaragua.

En esta cascada de juicios anti opositores, un total de 18 detenidos ya han sido hallados culpables de conspiración o menoscabo a la integridad del Estado. No todos han recibido sus condenas aún. Entre ellos se encuentran un líder campesino, un cronista deportivo, un excanciller, un politólogo y exaspirantes a la presidencia.

La ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) proclamó a través de sus redes sociales que los acusados "son inocentes" y exigió la liberación inmediata de los presos.

El organismo, que ha alegado que los juicios son arbitrarios y nulos, puso como ejemplo el caso del periodista Mendoza, cuyo veredicto de culpabilidad "se basó en que publicó mensajes en Twitter y retuiteó a representantes y congresistas de los Estados Unidos".

La coordinadora del programa de América Latina y el Caribe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), Natalie Southwick, dijo que Mendoza "no ha cometido ningún delito" y llamó a poner fin "al absurdo proceso penal en su contra y ponerlo en libertad de inmediato".

Según datos avalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existen al menos 170 presos políticos en Nicaragua.

