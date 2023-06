"No cambió mucho", el reencuentro de familiares mexicanos en EEUU tras años de separación

"No cambió mucho", dice la mexicana Irene Galicia tras fundirse en un abrazo con su hijo Gabriel Hernández en Nueva York. "¡Pensaba que no lo iba a reconocer!", dice tras 25 años sin verlo.

Doña Irene, de 80 años, y su esposo Esteban Hernández, de 74, forman parte de una treintena de familias llegadas a Nueva York en un viaje organizado por el Club Migrante Chinelos de Morelos, una ONG de voluntarios que ayuda a personas mayores de 50 años a conseguir la visa estadounidense para reunirse con sus hijos, la mayoría inmigrantes indocumentados, a los que no han visto en años.

"Puedo decir que ya estoy completo", dice por su parte su hijo Gabriel, de 44 años, la mayoría pasados en Estados Unidos. Siempre temió, en particular durante la pandemia, que no volvería a ver a sus padres. Los dos contrajeron covid.

Riesgo de no poder regresar

Los inmigrantes indocumentados no pueden volver a su país de origen para no correr el riesgo de no poder regresar.