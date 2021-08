"No damos propina a pecadores": Mesero sufre homofobia con ticket de clientes

Escucha esta nota aquí

Un mesero en Wisconsin, Estados Unidos, fue víctima de homofobia por parte de un comensal. Ante la indignación, gracias a la solidaridad de cientos de personas, el mesero logró obtener una jugosa propina de $us 4.444.

Fue en Facebook en donde este caso se hizo visible: una pareja le dejó el siguiente mensaje en el ticket de la cuenta: "El servicio fue bueno, pero no damos propina a los homosexuales pecadores".

Eric Salzwedel, cofundador del grupo local sin fines de lucro Do Good Wisconsin, condenó el mensaje de odio y expresó que 250 personas se sumarían para cubrir la propina del mesero que vivió homofobia. "Para las personas que sintieron que era necesario escribir esta nota de odio y no dar propina ... no se preocupen, otras 250 personas cubrirán la propina por ti. Sabemos que, lamentablemente, este dinero no cambiará el comportamiento de algunas personas, pero esperamos que muestre la cantidad de amor que hay por este servidor ", expresó.

Uno de los donantes que envió dinero mediante PayPal aseguró que el odio ya no tiene cabida en este mundo. “El odio no tiene cabida aquí. Sugerencia enviada a través de PayPal”, admitió uno de los donantes. La convocatoria para recaudar fondos con la intención de regresar al restaurante se llevó a cabo y sin imaginarlo recaudaron una jugosa cantidad económica: 4.444 dólares.

Para hacer entrega del dinero recaudado, Salzwedel cenó en el restaurante Madison, solicitó que el mesero lo atendiera y los sorprendió con la propina. "Hay muchas oportunidades todos los días que nos despertamos y salimos en las que podemos marcar una diferencia positiva en las vidas de las personas con las que nos encontramos o podemos tener un impacto negativo en las personas con las que nos encontramos todos los días", contó Salzwedel en una entrevista con NBC15.