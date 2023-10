"No eres tú, es el feis": Usuarios reportan fallas en Facebook

“Sorry, something went wrong” (Lo sentimos, algo está mal) f ue el mensaje que encontraron miles de usuarios en la red social Facebook cuando intentaban compartir o publicar información en la plataforma, cuyo servidor se cayó por unas horas.

La falla fue reportada por el sistema de Downdetector, la plataforma encargada del registro de fallas de diferentes programas alrededor del mundo. De acuerdo al reporte oficial, l os cibernautas no pudieron cargar imágenes y videos, publicar estados o materiales en el muro y escribir comentarios en las páginas de otros usuarios.

"No eres tú, es es el feis", "No eres tú, es Facebook", "No es tu internet", fueron algunas de las frases con que los usuarios alertaron del corte en la red social X (antes Twitter).