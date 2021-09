"No se olvide de mí aquí": afgano que fue intérprete de Biden pide salir de Afganistán

Escucha esta nota aquí

Un intérprete que ayudó a rescatar al presidente estadounidense Joe Biden en una tormenta de nieve en Afganistán, años atrás, está escondido de los talibanes tras no poder tomar un vuelo de evacuación para escapar de Kabul, según el diario The Wall Street Journal.



En 2008, el entonces senador Biden y otros dos legisladores estaban visitando Afganistán cuando una tormenta de nieve obligó al helicóptero en que viajaban a aterrizar en un área remota, informó el martes el Journal.



El intérprete, que en el periódico sólo se menciona como "Mohammed" para proteger su identidad, trabajaba regularmente para el Ejército de Estados Unidos en ese momento, participando en misiones de combate.



Ante el riesgo de que Biden y los otros dos senadores que iban con él, Chuck Hagel y John Kerry, fueran atacados por los talibanes, Mohammed se sumó a la misión militar que partió de la base aérea de Bagram a rescatarlos.



Trece años después, Mohammed no pudo procesar su solicitud para inmigrar a Estados Unidos a tiempo para ser evacuado cuando los talibanes tomaron el poder del país.



"Hola, señor presidente: sálveme a mí y a mi familia", dijo Mohammed al Journal el lunes, el último día de la operación de evacuación de civiles liderada por Estados Unidos, que comenzó cuando los talibanes retomaron el control de Afganistán a mediados de agosto.



"No se olvide de mí aquí", pidió.



El periódico dijo que Mohammed, su esposa y sus cuatro hijos se encuentran escondidos, preocupados por la represión de los talibanes ahora que asumieron el poder en Kabul.



El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos quería ayudarlo.



"Nuestro mensaje para él es gracias por luchar a nuestro lado en los últimos 20 años", declaró Psaki a periodistas.

