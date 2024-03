"¡No te olvidaremos!", corean los asistentes al funeral del opositor ruso Navalni

Cuando terminó el breve servicio fúnebre, el ataúd se cerró inmediatamente, mientras muchos gritaban: "¡Déjenme despedirme, no lo cierren!".

"La gente como él no debería morir", dijo a AFP Anna, mientras una gran cola de miles de personas comenzaba a serpentear las calles camino a la iglesia.

"Es una forma de que la gente despierte y no se quede callada", dijo Maxim, médico de 37 años.

El Kremlin, que niega toda implicación en la muerte del opositor, advirtió contra las protestas "no autorizadas" en torno al funeral.

"Necesitaba estar aquí. Si no lo hacía no me lo perdonaría", declaró Alena, arqueóloga de 22 años.