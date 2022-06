"No vuelvo más acá", el enojo del Chaqueño Palavecino cuando lo bajan de un escenario

Escucha esta nota aquí

Un concierto a cargo del cantautor argentino Oscar 'El Chaqueño' Palavecino en Vaqueros (Salta), finalizó de forma abrupta luego de que la Policía del lugar se hiciera presente en el escenario y le pidiera al artista y a su banda que dieran por finalizada su presentación.

El folclorista se molestó y estalló contra la organización porque lo bajaron del escenario; además, pidió disculpas a su público, que había esperado hasta tarde para verlo actuar. "Perdón a todos. Me voy. Ganó el policía encargado. Está bien, me voy. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Voy a otro lugar", dijo el Chaqueño, según reporta el diario El Clarín, de Argentina.

Luego arremetió contra el personal policial, que obligó al cantante a abandonar su espectáculo. "Gracias a todos estos. A estos los mandan a cortarme a mí y yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos estos. Entonces a mí no. Yo soy pueblo, hermano", dijo bastante furioso.

El hecho sucedió en la madrugada del viernes durante la participación que realizó el músico en la 22° edición del festival Vaqueros le canta a Güemes, como parte de los actos en conmemoración al máximo héroe de la provincia de Salta, el general Martín Miguel de Güemes. En pleno recital el comisario a cargo del operativo ordenó que se termine, ya que supuestamente se había excedido del horario pautado con los organizadores del evento.





Lo llamativo justamente fueron los horarios de la grilla: es que el artista comenzó a cantar recién pasadas las cuatro de la mañana. “Ya no vuelvo a Vaqueros, no le debo nada a nadie”, dijo, tras el show, todavía muy enojado.

Según trascendió después, el show se había extendido más allá del horario estipulado, pero el artista había demostrado anteriormente su enojo con los organizadores porque lo habían puesto tarde en la grilla.