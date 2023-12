"Nos han arruinado la vida", esta y otras 19 frases más potentes de Milei al comienzo de su mandato

4. “Durante más de cien años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no la política existe para servir a los ciudadanos. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles , un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir a los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado”.

6. “La solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de cinco puntos del PBI que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”.

10. “Lamentablemente tengo que decírcelos de nuevo: No hay plata ”

12. “La única posición posible es el ajuste , un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado”

14. “Estamos recibiendo un país donde la mitad de la población es pobre con el tejido social completamente roto. Más de 20 millones de argentinos no pueden vivir una vida digna porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza”.

15. “La situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos alternativa y tampoco tenemos tiempo. No tenemos margen para discusiones estériles, nuestro país exige acción y una acción inmediata. La clase política deja un país al borde de la crisis más profunda de la historia, cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su propia responsabilidad, no es tarea mía señalarlos”.