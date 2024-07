"Nos robaron": decepción y cacerolas tras resultado electoral en Venezuela

Entre sus manos sostiene una bocina con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera de Venezuela.



"Me dio mucha impotencia, salí a gritar", cuenta sobre la reacción que tuvo tras escuchar el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgó a Maduro un 51% de los votos, frente a un 44% de Edmundo González, candidato de la principal coalición opositora de Venezuela.



"Ahora estamos pesando, ¿Será que me voy?, ¿será que me quedo?, el último que apague la luz", confiesa.



En el centro de Caracas, algunos comerciantes prefirieron mantener sus negocios cerrados. "Mi familia se quedó llorando en casa", describió el dueño de una venta de comida rápida con la reja de seguridad del local a medio abrir.



En el poder desde 2013, Maduro, que rápidamente fue proclamado este lunes por el CNE, de línea oficialista, podría para permanecer 18 años en la presidencia, hasta 2031. Solo el dictador Juan Vicente Gómez habrá gobernado más que él, con 27 años (1908-1935).



Desde la ventana de su apartamento un joven que expresaba su malestar: "¿Dónde están los 5 millones celebrando por Maduro?", preguntaba.



"Nos robaron", gritó un motociclista a su paso, mientras otros tocaban bocinas para respaldar al pequeño grupo que golpeaba cacerolas desde una acera. "Nos tienen pasando hambre, me siento defraudada", comentó por su parte María, una jubilada de 78 años.