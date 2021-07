Nueva herramienta de Instagram permite a usuarios evitar contenido "sensible"

Escucha esta nota aquí

Instagram agregó el martes una forma para que los usuarios ajusten qué tan estrictamente quieren filtrar las publicaciones violentas o sexualmente sugerentes mientras exploran la red social.



Una nueva opción de "Control de contenido sensible" en Instagram, propiedad del gigante de las redes sociales Facebook, permite a las personas ajustar si quieren ver más o menos publicaciones que algunos pueden encontrar desagradables o de mal gusto, según una publicación.



"El contenido sensible puede estar en publicaciones que no necesariamente infringen nuestras reglas, pero que podrían ser molestas para algunas personas, como publicaciones que pueden ser sexualmente sugerentes o violentas", explicó el equipo de Instagram.



Esta nueva herramienta se adhiere a otra de exploración que recomienda contenido que los usuarios puedan encontrar interesante en la red social, que centra su actividad en las imágenes publicadas por otros.



Las personas pueden ceñirse al límite predeterminado de publicaciones sensibles u optar por aumentar o aliviar esa restricción. "Una excepción a esto: la opción Permitir no estará disponible para personas menores de 18 años", aclaró Instagram.



La modalidad optativa de filtrado surge en momentos en que las redes sociales siguen bajo presión para frustrar las publicaciones abusivas o engañosas al tiempo que pueden permitir que las personas que las utilizan se expresen libremente en ellas.



