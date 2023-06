Nueva tregua de 72 horas entra en vigor en Sudán antes de conferencia humanitaria

Una nueva tregua de 72 horas entró en vigor este domingo entre los dos generales que se disputan el poder en Sudán para facilitar la llegada de ayuda humanitaria, en vísperas de una conferencia internacional en Ginebra. El alto el fuego, anunciado el sábado por Arabia Saudita y Estados Unidos , rige desde las 06H00 (04H00 GMT) en este país de África del Este , uno de los más pobres del mundo. Sudán está inmerso en un conflicto que empezó el 15 de abril entre el jefe de ejército, el general Fatah al Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) comandadas por el general Mohamed Hamdan Daglo. La guerra ya ha dejado más de 2.000 muertos, según la oenegé ACLED, y más de 2,2 millones de desplazados y refugiados, según Naciones Unidas. El conflicto también agravó la crisis humanitaria que sufre el país. Según la ONU, 25 de los 45 millones de habitantes que cuenta Sudán sobreviven actualmente gracias a la asistencia humanitaria. Arabia Saudita patrocinará el lunes una conferencia internacional en Ginebra para recabar más ayuda. El contexto es difícil. Todas las agencias de la ONU afirman que no han recibido ni una quinta parte de los fondos solicitados. "Una tregua no basta"

Ambos campos se comprometieron a respetar el cese el fuego, a pesar de que las anteriores treguas fueron sistemáticamente violadas.



Las dos partes "acordaron permitir libertad de movimiento y entrega de ayuda humanitaria en todo Sudán", indicaron los mediadores.



En Omdurmán, una ciudad situada al lado de Jartum, la capital, Sami Omar declaró a AFP que quería "un alto el fuego completo, porque una tregua no basta".



"Pueden dejar de enfrentarse, pero las FAR no dejarán las casas [que ocupan] y pasar por los puntos de control sigue siendo tan difícil" que durante los días de combates, añadió.



En caso de no respeto de la tregua, Arabia Saudita amenazó con "posponer" las negociaciones que tienen lugar en su país entre ambas partes.



Las negociaciones, que empezaron hace semanas, no lograron de momento poner fin a las hostilidades.



Sin embargo, ambos bandos siguen enviando emisarios en distintas capitales.



El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, aliado del ejercito sudanés, recibió el domingo el número dos del general Burhan.



Desastre humanitario en Darfur