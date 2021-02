Observadores europeos en las elecciones de Ecuador

Escucha esta nota aquí

"Entre las prioridades del Servicio Europeo de Acción Exterior sí estaba el enviar una misión de observación electoral de larga duración a Ecuador. Pero por la pandemia lo vieron inapropiado”, explica a DW Manu Pineda, eurodiputado español. Pineda está en Quito como observador internacional de loscomicios del 7 de febrero. La situación sanitaria ha llevado a la Unión Europea a suspender e incluso cancelar algunas de sus Misiones de Observación Electoral (MOE).

"Sí que nos habría gustado que hubiese esa observación prolongada. Muchas veces las irregularidades se cometen meses antes: el impedimento a una candidatura, presiones a los órganos electorales, papeletas incorrectas”, sigue Pineda, quien representando a Izquierda Unida, su grupo parlamentario. Es uno de los 260 observadores internacionales invitados a asegurar la transparencia del proceso en Ecuador.

"Todo eso no se puede verificar si llegas tres días antes”, apuntó el político español, que ha sido cuestionado por haber expresado su preocupación por la presión que existe para que se aplacen las elecciones, aduciendo las condiciones sanitarias.

"Aquí no hay confinamiento como en otros períodos. Así como en Bolivia hubo elecciones a pesar de la pandemia y en Cataluña las habrá, si se toman las medidas biosanitarias oportunas, las elecciones no tienen por qué representar un riesgo mayor. No me corresponde valorar si es responsable o no, pero sí he expresado mi temor de que los que están pidiendo el aplazamiento lo hacen por temor a que no ganen los suyos”, añade Pineda.

A falta de MOE, especialistas

Si bien la UE no pudo desplegar su MOE de larga duración, sí envió una misión de especialistas en observación electoral. En el país desde el 18 de enero, los tres especialistas acompañarán el proceso hasta el final. Y luego entregarán un análisis del proceso, basándose en las líneas del derecho internacional.

También debido a la situación sanitaria, la asistencia técnica al personal electoral se ha brindado telemáticamente, y ha estado a cargo de especialistas de Suecia, del ministerio de Asuntos Exteriores de España, de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Desde hacía casi doce años, la UE no asistía las citas electorales del país andino. La última vez fue en las presidenciales de 2009.

Esa MOE se desplegó, entre marzo y abril, por todo el país, para seguir la campaña y el proceso prelectoral. El día mismo de las elecciones, cerca de cien observadores europeos asistieron a los comicios 2009. "Con estas elecciones, Ecuador culmina un proceso de reformas políticas que ha sentado nuevas bases políticas y socioeconómicas en el país. La Comisión ha acompañado a Ecuador en este proceso desde el principio”, declaraba en ese momento Benita Ferrero-Waldner, la entonces comisaria encargada de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad. Tanto las elecciones a la Asamblea Constituyente, que se votó en septiembre de 2007, como los comicios para el Referéndum para aprobar la nueva Carta Magna, un año más tarde, fueron acompañados por la observación europea.

Después de los comicios de 2009, la eurodiputada Renate Weber lamentaba que el hecho de que en la misma jornada se celebraran cinco elecciones con seis papeletas electorales.

Una fuerte presencia del oficialismo en los medios y falta de pedagogía para explicar el complejo proceso constataron los observadores europeos. Su informe fue avalado por la delegación del Parlamento, cuya presidenta, la eurodiputada Renate Weber, subrayaba el deseo de que Ecuador diese impulso al Acuerdo de Asociación entre la UE y los países de la Comunidad Andina.

Doce años después

Entretanto, Ecuador es socio de la UE, desde 2017. Como socio se beneficia de fondos para la asistencia técnica electoral (Technical Assistance and Information Exchange, TAIEX), un instrumento de transferencia de experiencias de la Comisión Europea. En esa medida, Bruselas se ha hecho eco del pedido del Consejo Nacional Electoral de Ecuador para poner a disposición sus herramientas que "aseguren la transparencia e integridad de los comicios”.

"Aunque como observadores internacionales no tenemos mucho acceso a lo que sucede en la calle, sí se percibe ilusión”, agrega Pineda. Sin dejar de subrayar que habla en representación de su grupo político, no del Parlamento Europeo, concluye: "Confío en que se traduzca en alta participación y que los que salgan elegidos de estas presidenciales de Ecuador lo hagan con mucho apoyo popular”.