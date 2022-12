Ocho preguntas y respuestas para comprender la sentencia a Cristina Kirchner

No, la condena solo se ejecutará una vez que se agoten los recursos ordinarios y extraordinarios posibles. El fallo, cuyos argumentos se conocerán el próximo año, puede ser apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal, y, luego, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, ella no podría ser detenida porque la protegen sus fueros de vicepresidenta, hasta el 10 de diciembre de 2023 .

La doctrina mayoritaria entiende que sí, pero hay constitucionalistas que sostienen que no es posible porque los delitos de corrupción no pueden ser indultados. En la Argentina la Corte avaló el indulto incluso a procesados, y no es imprescindible que el beneficiario lo acepte. Antes de asumir la presidencia, Alberto Fernández descartó una decisión similar: "yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie", dijo en el pasado.