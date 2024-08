OEA aprueba por consenso una resolución que pide a Maduro publicar los resultados de las cuestionadas elecciones en Venezuela

Tras expresar preocupación por "los informes de serias irregularidades y violencia relacionadas con el proceso electoral", la resolución pide al gobierno de Maduro que respete "el derecho a reunirse pacíficamente" sin represalias, "a no ser sometido a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios" y a tener un "juicio imparcial".

Bolivia decidió no participar en la sesión convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Venezuela tras las elecciones de julio pasado, al considerar que el organismo no tiene “competencia” para pronunciarse sobre un país que ya no es parte del mismo



La comunidad internacional exige la publicación de las actas electorales desde que el CNE proclamó la victoria de Maduro frente al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, la misma noche de los comicios.