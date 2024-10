Oficialista Delgado cierra su campaña asegurando que Uruguay "debe reafirmar el rumbo"

El candidato a la presidencia de Uruguay por el oficialista Partido Nacional, Álvaro Delgado, cerró este martes su campaña electoral asegurando que el país sudamericano está mejor que en 2019 y que ahora debe "reafirmar el rumbo".



Así lo dijo en un masivo acto llevado a cabo por la noche en la ciudad de Las Piedras, ubicada a unos 30 kilómetros de Montevideo.



En el comienzo del encuentro y luego de que hablara la candidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, el exsecretario de la Presidencia optó por hablarle a los descreídos, a los más alejados de la política y a quienes no votaron al Partido Nacional en 2019 pero que ahora tuvieron la oportunidad de verlo gestionar.



"¿Saben lo que les pedimos? Que comparen. Que vean cómo está el país hoy, cómo estaba hace cinco años. Comparen quién esta preparado para gobernar, quién tiene mejor equipo (...) Quién tiene propuestas y sobre todo quién es creíble. Ser creíble implica que la gente te deposita la confianza", apuntó.



En ese sentido, Delgado le pidió a esas personas que apuesten por que Uruguay "no retroceda" y siga "yendo para adelante".



"Estamos en un mejor país que en 2019 y hoy tenemos que reafirmar el rumbo", enfatizó el candidato oficialista, quien añadió que los votantes deben pensar en quién da certezas y quién asegura libertad.



"La alternativa es volver al pasado. Al peor pasado al cual ni yo ni ustedes queremos volver. Dentro de pocos días se define la continuidad", subrayó sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias que Uruguay celebrará el 27 de octubre, en las que cree que los partidos de la coalición que actualmente gobierna el país serán juntos los más votados.



Por otra parte, Delgado pidió a los militantes tocar todas las puertas en los cinco días que faltan.



"Cada uno es responsable de enamorar, de convencer, de conquistar, de motivar y de comprometer a algún ciudadano que todavía no definió. Ustedes se van a encontrar con más gente de la que piensan, que en realidad muchos no nos votaron pero que dicen: estamos mejor que en 2019", enfatizó.



El candidato también habló sobre el "primer piso de transformaciones" llevado a cabo por el Gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou y agregó que el próximo hará a partir de eso "un segundo piso de transformaciones" para seguir construyendo el futuro.



El próximo domingo, Uruguay afrontará unas elecciones en las que la ciudadanía elegirá al presidente y a los parlamentarios para el período 2025-2030.



En caso de que ninguno de los aspirantes supere el 50 % de los votos, el 24 de noviembre se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos más votados.