Ola de solidaridad en Turquía para padre fotografiado sosteniendo la mano de su hija muerta

En el salón de su nuevo hogar, ha colgado un cuadro, ofrecido por un artista, en que se ve a Irmak con alas de ángel al lado de su padre.



"No he podido dejar su mano. Mi hija dormía como un ángel en su cama", explica este padre huérfano de uno de sus hijos.



Cuando se produjo el sismo a las 04H17 de la mañana (01H17 GMT), Hancer trabajaba en su panadería.



Inmediatamente, llamó a su familia y supo que su casa había quedado dañada pero no se había derrumbado y que su mujer y tres de sus cuatro hijos estaban sanos y salvos.



Pero la familia no tenía noticias de Irmak, la más pequeña de sus hijos, que esa noche se había quedado a dormir al piso de su abuela para pasar más tiempo con sus primas de Estambul que habían venido a visitarles.



Entonces, Hancer, muy preocupado, se fue rápidamente a la casa de la abuela y allí se encontró con el inmueble derrumbado y convertido en una montaña de escombros. Y entre las ruinas encontró el cadáver de su hija.



Ningún equipo de rescatistas apareció por esa zona durante las 24 horas posteriores a la catástrofe.



Hancer y otros habitantes tuvieron que espabilarse para intentar encontrar a sus familiares y conocidos bajo los escombros.



Él intentó sacar el cuerpo de su hija muerta levantando con sus manos bloques de hormigón. Era una tarea imposible.



Desesperado, frustrado e invadido por una profunda tristeza, se sentó al lado del cadáver de Irmak.



"Tomé su mano, acaricié su cabello y besé sus mejillas", recuerda.



Unos minutos más tarde, vio al reportero gráfico que estaba retratando las consecuencias del terremoto. "Haz fotografías de mi hija", le murmuró con una voz rota por un dolor difícil de olvidar.