Oleg Sentsov, un cineasta en el frente de guerra en Ucrania: "Los rusos están quemando la tierra"

Tras la invasión rusa de Ucrania, el director de cine ucraniano Oleg Sentsov se unió a la defensa del territorio y entró en combate. Desde 2014, se lo considera un ícono de la resistencia contra la anexión de Crimea por parte de Rusia. En mayo de ese año, Sentsov fue detenido por los servicios secretos rusos como sospechoso de planear actos terroristas, fue trasladado a Moscú y posteriormente encarcelado durante cinco años en una prisión rusa. Una y otra vez, cineastas de toda Europa pidieron su liberación, considerándolo un preso político. Tras su puesta en libertad como parte de un intercambio de prisioneros, en septiembre de 2019, pudo regresar a Ucrania. Ahora tomó las armas en el Donbás.

DW: ¿Cuál es la situación en el frente de guerra?

Oleg Sentsov: Me dirijo a Bachmut, la última parte de la región de Lugansk que no está ocupada por los rusos, pero lo están intentando.

En un video, en Facebook, usted dice que se están enviando al frente a ucranianos que no están bien preparados…

No es un reproche, sino que ese es un problema que debe resolverse rápidamente. Hay bastantes personas que quieren entrar en combate, están muy motivadas, pero sólo tienen que aprender a hacerlo.

Se utiliza principalmente artillería, morteros y lanzacohetes, y la infantería sólo mantiene las posiciones. Es importante sobrevivir en estas condiciones y no morir, no lesionarse, no ser una carga. Es decir, las habilidades de supervivencia son muy importantes en el frente.

¿Por qué se unió a la defensa territorial en los primeros días de la guerra?

La situación era tal que ya estaba claro que habría una invasión de Kiev, y pronto, combates callejeros. Esta es una guerra muy diferente, se trata de armas inteligentes, por lo que es importante conseguir ese tipo de armas. No tenemos suficientes, las nuestras están obsoletas. Rusia tiene armas un poco más nuevas, pero no mucho. Aquí en el Donbás están demostrando que tienen mucha munición.

Nos obligan a retroceder y van ocupando posiciones poco a poco. Arrasan prendiéndole fuego a todo. Así lo hicieron en Siria y Chechenia. Los rusos están quemando la tierra y se mueven a través de ella como un fuego. En los primeros días de la guerra, habían pensado que podrían ocupar Ucrania en columnas, sin más. Pero no tuvieron éxito, así que recurrieron a la vieja estrategia de la tierra quemada.

¿Cuánto cree que durará esta guerra?

Las predicciones son difíciles, pero creo que dos o tres años, tenemos que estar preparados para ello. Porque no solo tenemos que ganar aquí y detener a Rusia, liberar nuestro territorio, sino que también tenemos que presionar a Rusia para lograr un cambio de régimen allí. De lo contrario, el problema seguirá existiendo.

Usted pasó cinco años tras rejas como preso político en Rusia. ¿No teme que la historia se repita si lo encarcelan?

Creo que mi tiempo de cautiverio ha quedado atrás, y que me esperan otras pruebas. Si me capturaran, difícilmente me dejarían con vida al ser un enemigo muy especial.

¿Qué les espera a los defensores de la acería de Azovstal en cautiverio ruso?

La narrativa rusa solo se refiere a "nazis" y "fascistas", y con eso justifica constantemente esta guerra. El regimiento de Azov será sometido a un juicio público de escarmiento, porque Rusia necesita algo para la propaganda interna. Como no hay grandes victorias, dirán: "Hemos derrotado a los nazis en Mariúpol". Lo principal es que todos sigan vivos y no sean ejecutados o torturados. Hay ciertos acuerdos supervisados por la Cruz Roja, por lo cual no creo que suceda eso.

En el Festival de Cannes, el director ruso Kirill Serebrennikov, considerado un disidente, se pronunció contra el boicot a la cultura rusa y a favor de la ayuda a las familias de los soldados rusos. ¿Qué piensa de eso?

Rusia es responsable de todos los crímenes. Las manos de todos los rusos está manchadas con la sangre de los niños asesinados de Bucha, de los hombres torturados y de las mujeres violadas. Nunca podrán limpiársela.

¿Cómo afecta la guerra a su trabajo creativo?

Mi socio Denis Ivanov estuvo en Cannes, y está intentando conseguir cofinanciación para el drama social ucraniano "Kai" y para nuestro proyecto en inglés "Shining World". Este es un cuento infantil para adultos que escribí en una celda de una prisión rusa. Cuando tengo una idea, la pienso durante un tiempo y al cabo de unos meses o años se convierte en un guión. Tengo la idea de hacer una gran película sobre el "Valle de Azov". Pero hasta que la guerra no termine, no estaré detrás de la cámara. Sólo después de la victoria.