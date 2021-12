Ómicron: qué es lo que más preocupa a los infectólogos de la nueva variante y cómo aconsejan cuidarse

Escucha esta nota aquí

Todavía no se sabe mucho de la nueva variante encontrada en Sudáfrica y que mantiene en vilo al mundo. Ómicron tiene más de 30 mutaciones en la proteína S, y los científicos están investigando si podría ser más contagiosa y burlar más fácilmente la protección inmunológica. Ante la detección del primer caso en Argentina, el domingo, el diario La Nación indica que los infectólogos argetinos piden ser cautos y, ante las incógnitas que genera esta nueva variante, aumentar las medidas de cuidado.

“Sabemos muy poco a nivel mundial porque la aparición es muy reciente. Solo sabemos que tiene por lo menos 30 mutaciones en la proteína S. Si estos cambios lo hacen más contagioso, lo sabremos en un tiempo. Las preguntas que trae la llegada de esta nueva cepa es si ahora el virus tendrá más capacidad de reinfección, si serán más ineficaces los anticuerpos y las vacunas, es decir que el virus tenga mayor escape inmunológico”, apunta Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

“Puede ser que eso ocurra o que no. De todas formas, la recomendación es no abandonar los cuidados. Es probable que en el próximo tiempo aparezcan estas y otras mutaciones, porque mientras exista circulación comunitaria y población susceptible, es decir que no esté vacunada, se crea un entorno propicio para que el virus siga mutando”, explica Obieta al diario argentino.

No se habla de medidas de protección adicionales sino de insistir en el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos y el testeado inmediato ante la aparición de síntomas. “No es casualidad que ómicron aparezca en África, donde el porcentaje de vacunación es el más bajo, con apenas el 4% de la población y donde hay una importante población de personas con HIV, con inmunidad debilitada. Lejos de estigmatizar al continente africano se deberían redoblar esfuerzos para que la vacuna llegue a todos, porque es la única forma de detener la pandemia”, agrega la especialista.

Medidas como aplicar cuarentenas especiales a pasajeros que viajen desde África y otros destinos afectados por la variante, e incluso solicitar un pasaporte sanitario para lograr un aumento en la población vacunada son algunas de las estrategias que se están planteando desde el Gobierno. Sin embargo, las estrategias pueden cambiar ante la aparición del primer caso.

Campañas específicas

Adolfo Rubinstein, epidemiólogo y exsecretario de Salud de la gestión de Mauricio Macri, apunta que las medidas deberían alentar por distintos caminos la vacunación. “Estamos llegando a la parte más dura de la curva: la población que no se vacuna no es porque no haya vacunas disponibles sino porque no percibe el riesgo de estar sin protección. Quizá no sean antivacunas pero prefieren no aplicársela. Es momento de trabajar en campañas específicas para esta población, no solamente aplicar desincentivos como puede ser el pasaporte sanitario, sino buscar la forma de alentar el impacto global de la vacunación individual”, dice Rubinstein.

“Variantes como esta, que probablemente sean más contagiosas, van a seguir apareciendo en la medida que haya población sin vacunar. En los próximos días se conocerán estudios y sabremos esta variante en particular es más fuerte o más leve. Lo cierto es que hasta el momento se conoce muy poco y hay pocos estudios genómicos que digan si esta variante elude la protección inmunológica. No sabemos si es peor que la delta o no. Una vez que se descubra y se secuencie, todos los países tendrán acceso a esa información. La OMS ha sido bastante cauta al respecto pero advirtió que es una variante de preocupación por su capacidad de mutación. No solo en la proteína S, sino en también en el RVD, que es sitio específico donde el virus se acopla y entra a la célula. Esa información será clave para saber si es necesario suspender vuelos o tomar otras medidas. Pero lo cierto es que no hay vuelos directos a África y va a ser muy difícil controlarlo”, apunta Rubinstein.

“Lo que hay que hacer es controlar a los pasajeros que lleguen, con PCR, aislamiento preventivo. Y monitoreo efectivo de la cuarentena”, agrega el especialista.

