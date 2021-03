OMS aconseja seguir vacunando con AstraZeneca pero se reúne el martes para ver si es segura

Escucha esta nota aquí

Los países tendrían que seguir usando la vacuna anticovid de AstraZeneca, afirmó el lunes la responsable científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos expertos se reunirán sin embargo el martes para analizar la seguridad del fármaco.



"No queremos que la gente entre en pánico y, por el momento, recomendamos que los países sigan vacunando con AstraZeneca", dijo Soumya Swaminathan en una rueda de prensa en Ginebra, luego que varios países suspendieron el uso por temores ligados a coágulos sanguíneos en varias personas vacunadas.



"Hasta ahora, no hemos encontrado un vínculo entre estos hechos y la vacuna", añadió.



La científica también señaló que, de momento, los beneficios de la vacunación son mayores que los riesgos que conlleva el covid-19.



"Según lo que hemos visto hasta ahora en los datos preliminares, no hay aumento del número de casos de episodios tromboembólicos", agregó.



La institución anunció, no obstante, que el martes se reuniría su grupo de expertos para analizar la seguridad del fármaco desarrollado por el laboratorio anglosueco.



El grupo de expertos "se encuentra en estrecho contacto con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y nos reuniremos mañana" martes, dijo el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.