Once detenidos por violar en grupo a una mujer y pasearla por las calles en Nueva Delhi

Once personas, entre ellas varias mujeres, fueron detenidas después de que una joven madre fuera presuntamente secuestrada, violada en grupo y luego paseada por las calles de Delhi a plena luz del día, informó este viernes la Policía india.



El incidente, el último en poner de manifiesto la violencia sexual en India, suscitó una condena generalizada, incluso por parte de la comisión de la Mujer de Delhi y del ministro jefe de la ciudad, que lo calificó de "vergonzoso".



Las imágenes difundidas en las redes sociales, que no han podido ser verificadas de forma independiente, muestran a la víctima -con la cara ennegrecida de tinta y el pelo cortado- siendo empujada y abucheada por varias mujeres mientras los espectadores la vitorean y filman la escena con sus teléfonos celulares.



R. Sathiyasundaram, comisionado adjunto de la Policía, dijo que el incidente ocurrido el miércoles en el distrito de Shahdara, en el este de Delhi, fue el resultado de una "enemistad previa" entre vecinos.



No dio más detalles, pero los medios de comunicación afirman que un pariente de los autores, de 16 años, se había suicidado saltando delante de un tren después de que la mujer casada, de 21 años, rechazara sus insinuaciones.



"Los 11 detenidos, incluidos dos menores, que no pueden ser juzgados como adultos, pertenecen a una misma familia y los videos muestran claramente que las mujeres estaban al frente", indicó Sathiyasundaram a la AFP.



La víctima declaró a la Policía que fue secuestrada por miembros de la familia antes de ser violada por varios hombres y menores -incitados por las mujeres- y luego golpeada con palos y llevada al exterior.



"Estamos examinando los videos para identificar a otros implicados y habrá más detenciones", declaró a la AFP Chinmay Biswal, comisario adicional de la Policía de Delhi.



La mujer, que tiene un hijo de dos años, está recibiendo asesoramiento tras el incidente, que al parecer tuvo lugar a apenas 50 metros de una caseta de policía que no tenía personal en ese momento.