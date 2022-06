Once muertos en incendio en un centro de tratamiento para toxicómanos en Brasil

Escucha esta nota aquí

Once personas murieron en la noche del jueves en el incendio de un centro de tratamiento para drogodependientes, en una pequeña ciudad del sur de Brasil, indicó un portavoz de los bomberos locales.



"Hay 11 fallecidos, 10 en el lugar de los hechos y uno mientras recibía atención hospitalaria", dijo este viernes Ricardo Mattei, comandante de Bomberos de Passo Fundo, un municipio del estado de Rio Grande do Sul vecino a Carazinho, donde se registró el incendio.



El incendio estalló cerca de la medianoche del jueves en ese establecimiento que acoge a drogodependientes en Carazinho, ciudad de unos 60 mil habitantes.



Comenzó en uno de los dormitorios del centro de rehabilitación, donde había 15 personas en ese momento.



Además de los fallecidos, otras dos personas reciben atención médica, una de ellas en estado grave y otra, estable.



Mattei dijo que "la construcción (del centro) de madera" y el horario nocturno actuaron como agente "facilitador" de la tragedia.



El cuerpo de Bomberos no descarta ninguna hipótesis sobre la causa del incendio. Mattei citó las posibilidades de un cortocircuito en algún equipo eléctrico o el uso inadecuado de algún aparato de calefacción.