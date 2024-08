Oposición de Venezuela marcha contra reelección de Maduro, que se blinda

"¡Libertad, libertad! ¡Maduro roba votos y no ganó tampoco!": fueron consignas de los manifestantes que al mediodía entonaron el himno venezolano a la espera de la líder opositora María Corina Machado, que está en la clandestinidad pero ha participado en las manifestaciones anteriores.

"No somos oposición, somos gobierno", dice la pancarta que llevó María José de Castro, de 61 años. "La opción del chavismo es luchar hasta morir, la nuestra es luchar hasta vencer. Venezuela ya no tiene más tiempo que perder, no tenemos (otro período presidencial de) seis años para darle a esta gente", indicó a la AFP.