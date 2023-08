Oposición rechaza ingreso de Argentina a los BRICS

Bullrich anticipó que dejará sin efecto la entrada al grupo si asume el poder el 10 de diciembre. Milei dijo que no quiere tratar con naciones gobernadas por la izquierda.

"No voy a impulsar tratos con los comunistas porque no respetan los parámetros básicos de libre comercio, libertad y democracia, es geopolítica", dijo Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza, el más votado en las recientes elecciones primarias, con el 30%.

"Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en los BRICS", sentenció a su vez Bullrich, candidata presidencial de la derechista Juntos por el Cambio, que sumó 28% en las primarias del 13 de agosto.

Ambos candidatos expusieron en una jornada de conferencias de la organización empresarial estadounidense Council of Americas que reunió en Buenos Aires a líderes políticos oficialistas y opositores.

Milei, quien durante la conferencia volvió a insistir en su propuesta electoral de dolarizar la economía argentina, la tercera mayor de América Latina, dijo que de llegar al poder sí permitiría los negocios que los privados pactaran en los países del BRICS. "No me voy a estar metiendo ahí, es el libre mercado", aseveró.

El presidente peronista Alberto Fernández, quien no optó por buscar su releección en las elecciones del 22 de octubre, respondió a Bullrich: "No entiende lo que está diciendo, la política exterior no tiene ideologías", afirmó, en declaraciones a Radio Perfil.