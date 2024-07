Oposición venezolana denuncia que el Consejo Electoral se está negando a transmitir los resultado de las actas

Pero a su vez dijo triunfante que con las actas que colectaron más temprano, ya tienen suficiente como para saber lo que está pasando en el país, sin atreverse a decir que se estaría gestando un fraude electoral, pero dándolo a entender.



"Lo que está ocurriendo es que no quieren imprimir el acta y no quieren transmitir. Entonces, se ha paralizado la transmisión, el Consejo Nacional Electoral, a través de sus operadores, se está negando a transmitir el resultado del acta", reveló Solórzano, líder de Encuentro Ciudadano y testigo principal de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral.



Y volvió a pedir a sus colaboradores: "No se vayan de los centros de votación hasta que tengan las actas en la mano, tener esas actas es un derecho legal que está previsto en toda la normativa electoral venezolana, lo prevé la ley de procesos electorales, así como la propia normativa que al respecto ha emitido el Consejo Nacional Electoral. No entregar el acta está completamente al margen de la ley".