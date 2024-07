Oposición venezolana sale nuevamente a hablar: tienen los resultados de 30% de las actas, que es su garantía sobre el resultado de las elecciones

Omar Barboza, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, de la oposición venezonlana, salió a hablar cinco horas y media después de que se cerraran los centros de votación para decir que tienen un 30% del porcentaje de las actas, "que deja claro que lo que se vio en las calles de Venezuela, se vio también en los resultados electorales", aunque aclaró que no podía comentar resultados hasta que no haya un primer boletín oficial, que hasta casi la medianoche no se había publicado.